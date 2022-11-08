Захарова заявила, что Россия и США продолжают поддерживать необходимые точечные контакты Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия и США поддерживают точечные контакты в наиболее актуальных и важных сферах на взаимовыгодных условиях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live". По ее словам, Россия по-прежнему остается открытой к взаимовыгодным диалогам в иных точках соприкосновения политических интересов.

"Я скажу то, о чем мы всегда говорили, что у нас сохраняются, назовем это, точечные контакты с Соединенными Штатами Америки по тем вопросам, которые вызывают необходимость их ведения. Мы открыты к любого рода диалогам взаимовыгодным, представляющим обоюдный интерес", - сказала она.

Захарова отметила, что присутствие точечных контактов в диалоге российских-американских ведомств "не имеет никакого отношения к понятию полноформатных отношений". Дипломат утверждает, что позиция России хорошо известна США и остается неизменной.

Напомним, Индонезия готова провести все двусторонние встречи на саммите G20, который пройдет 15-16 ноября 2022 года, включая встречу президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Однако президент Индонезии Джоко Видодо сомневается, что глава российского государства Владимир Путин приедет на саммит «Большой двадцатки».