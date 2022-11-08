Генсек НАТО не скрывает: Запад не стремится к прекращению огня на Украине

Столтенберг заявил, что НАТО не стремится к завершению конфликта на Украине Фото: REUTERS

НАТО не хочет прекращения огня на Украине на условиях России, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время онлайн форума в рамках климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе.

Генсек считает, что уступки со стороны Украины российским требованиям только обострят конфликтную ситуацию.

По мнению Столтенберга, перед войной Россия якобы «демонстрировала амбиции» не только по отношению к Украине, но и в отношении НАТО и членов альянса.

Генсек НАТО заявил, что «Россия хочет восстановить систему сфер влияния, где они могли бы решать, что соседи могут или не могут делать. Это более опасный мир… Украина имеет право на самооборону».

При этом он в очередной раз заверил, что «НАТО и союзники не являются стороной конфликта» и выразил поддержку Украине.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин ранее заявлял, что на территории Украины создавался антироссийский анклав, угрожающий РФ. Одной из целей специальной военной операции на Украине является уничтожение этого анклава. Кроме того, Запад пытался поднести фитиль к распаду России, внедряя ложные ценности на Украине.