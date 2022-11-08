Украинские националисты публично казнили парализованного пенсионера, чьи дети ушли в ополчение ЛНР

Украинские националисты казнили парализованного мужчину, чьи сыновья ушли в ополчение ЛНР. Фото: REUTERS

Публичной казни подвергли пожилого парализованного жителя поселка Вороново боевики украинского националистического формирования «Чернигов». Об этом РИА Новости рассказала советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока.

По словам Анны Сороки, речь идет об Иване Владимировиче Селихове, двое сыновей которого в 2014 году ушли в ополчение ЛНР. Националисты, под контролем которых на тот момент находился поселок Вороново, избили, а затем расстреляли беспомощного мужчину, заставив жителей деревни смотреть на происходящее.

«За то, что его два сына еще в 2014 году ушли в ополчение, они пришли, его избили на глазах у соседей. Специально соседей держали под дулом автомата, чтоб они смотрели на все это. Потом зверски, прям на стуле, на котором он проводил все время, так как был парализован, они его застрелили из автомата», - рассказала агентству Анна Сорока, добавив, что боевики не позволили жителям деревни похоронить убитого.

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