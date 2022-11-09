Кадыров считает, что ВСУ окончательно исчерпали себя

Кадыров выразил мнение, что украинская армия уже исчерпала себя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы Украины истощены и исчерпали себя. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя складывающуюся в ходе специальной военной операции ситуацию.

«По нашим данным, ВСУ, как военная сила, совсем истощена и исчерпала себя. На Западе это видят, поэтому пополняют ряды за счет наемников», - заявил Кадыров, добавив, что испытывает жалость к украинскому народу, ставшему заложником политики НАТО и не способному изменить ситуацию в своей стране.

Также Кадыров опроверг появившиеся в сети сообщения о гибели чеченских бойцов в районе Лисичанска.

Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», - написал в своем Telegram Рамзан Кадыров.

Тем временем украинские войска начали атаку около Снигиревки Херсонской области. Российские войска удерживают линию фронта, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Также сообщалось, что в Херсонской области украинский диверсант подорвал себя при попытке задержания. Злоумышленник был членом террористической ячейки СБУ.

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