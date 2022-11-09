В Кремле заявили, что внимательно анализируют информацию о выборах в Конгресс США

В Кремле заявили, что анализируют информацию о выборах в Конгресс США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль внимательно анализирует информацию о промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сказать, что мы бросили все дела и следили, нельзя. У нас много своих дел, и они для нас важнее. Конечно, мы внимательно анализируем ту информацию, которая поступает», – сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее телеканал NBC предсказал, что республиканцы возьмут большинство мест в Палате представителей США по итогам промежуточных выборов. По опубликованному прогнозу, у представителей Республиканской партии будет 219 мест, у демократов – 216. Для контроля над нижней палатой Конгресса требуется набрать 218 мест из 435.

Лидер республиканцев в Палате представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по результатам завершившихся промежуточных выборов в конгресс.

Американский политолог Малик Дудаков полагает, что на выборах в Конгресс США со значительным отрывом победу одержит Республиканская партия, после чего последует политический кризис.