Песков заявил, что проведение прямой линии с Путиным подстроят под динамичный график президента Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что обращение лидера России Владимира Путина к Федеральному собранию, а также традиционная "Прямая линия", будут объявлены в скором времени. По его словам, необходимо согласовать эти мероприятия с "динамичным" графиком президента.

"Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная. И как только мы определимся, мы вам расскажем", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Также он уточнил, что обсуждаются различные форматы участия России в G20 и АТЭС, и решение будет принято на днях.

"По-прежнему обсуждаются разные форматы. После того как решение будет принято - я думаю, что на днях, - мы вам сообщим", - заявил представитель Кремля.

В рамках брифинга Песков отметил и внешнеполитическую повестку. По его словам, Кремль внимательно анализирует информацию о промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов.