«Наша задача спасти людей». За несколько часов до гибели в ДТП Кирилл Стремоусов выступил с заявлением на радио «КП»

В своем последнем эфире на радио «КП» Кирилл Стремоусов рассказал о жизни в Херсоне Фото: соцсети

Заместитель временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Кирилл Стремоусов за несколько часов до гибели в ДТП рассказал о ситуации в Херсоне после объявления об эвакуации жителей. Чиновник выступил с заявлением в эфире радио «КП».

«Практически по трем направлениям Украина попыталась атаковать линии разграничения, но наши войска отбили все атаки. Ситуация сегодня на линии разграничения контролируема, но непростая. Надо максимально дать возможность людям выехать из Херсона», – сказал Стремоусов.

Как отметил замглавы Херсонской области, некоторые не воспринимают всерьез призывы властей эвакуироваться. Чиновник подчеркнул, что максимальный вывод жителей правобережной части Херсонской области является основным вопросом безопасности.

Напомним, источник RT сообщил, что Стремоусов погиб в ДТП в среду, 9 ноября. Обстоятельства аварии, в которой погиб чиновник, пока не раскрываются. Известно лишь, что ДТП произошло в районе города Геническ в Херсонской области.

Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП и выясняет состояние Кирилла Стремоусова.