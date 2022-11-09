Минздрав Херсонской области подтвердил факт ДТП и выясняет состояние Кирилла Стремоусова Фото: из социальной сети

Минздрав херсонской области подтвердил факт ДТП с участием замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, однако, призвал дождаться официальной информации об оценке его состояния. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

«На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние - мы предоставим сведения», - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Сегодня, 9 ноября 2022 года, замглавы Херсонской области Кирилл Стемоусов попал в ДТП. По предварительной информации, он погиб. Обстоятельства аварии пока не раскрываются. Известно лишь, что ДТП с его участием, произошло в районе города Геническ.

Тем не менее, глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью Стремоусова.

Несколько ранее, сайт KP.RU писал о последнем видео Кирилла Стремоусова: "Вы потом все узнаете". Последние слова Стремоусова были о динамике на фронте.