Zaxid: Запад устал от Украины и посылает Зеленскому неутешительные сигналы

Запад устал от Украины и посылает ей неутешительные сигналы. Фото: REUTERS

Ряд публикаций в американских СМИ вызвали панику среди украинских политиков. Речь идет о материалах WP и WSJ, в которых говорилось о призыве к Украине продемонстрировать готовность к переговорам с Россией и о «тайных переговорах» Джейка Салливана с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. Об этом пишет обозреватель украинского издания Zaxid Любко Петренко.

По мнению аналитика, Запад посылает Украине неутешительные сигналы, так как устал от нее, а заявления Зеленского «ставят союзников в нелепое положение».

«Когда лидер страны, которая погружена в конфликт, но и в то же время почти полностью зависит от западной помощи, заявляет, что ни на какие переговоры не пойдет, то это не слишком импонирует западному обывателю», - цитирует украинского обозревателя РИА Новости.

Ранее WSJ писала, что западные политики в частном порядке обсуждают возможности мирного завершения конфликта в Украине.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией после призывов западных стран к диалогу между державами. Видео-обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

Почему Зеленский по команде из Вашингтона изобразил готовность к переговорам с Россией, читайте здесь на KP.RU.