ВСУ могут потерять доступ к Starlink из-за нехватки финансирования

Украина может остаться без спутниковой связи Starlink. Фото: REUTERS

Украинская армия может остаться без спутниковой связи Starlink, пишет бельгийское издание Modern Diplomacy. По информации издания, система работает с перебоями.

«В последнее время появились опасения по поводу надежности SpaceX после того, как возникли дискуссии по поводу финансирования, а также стали приходить сообщения о перебоях в работе американской аппаратуры вблизи линии фронта», - пишет MD.

Напомним, в начале ноября на Украине из-за проблем с финансированием отключились 1,3 тысячи терминалов Starlink.

Ранее миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX из собственных средств оплачивает развертывание и работу спутниковой системы связи Starlink на Украине и попросил, чтобы Пентагон, наконец, компенсировал эти расходы. Почти сразу же после этого заявления Илон Маск объявил, что продолжит оплачивать Starlink для Украины.

Что будет, если Илон Маск отключит Starlink Украине, читайте здесь на KP.RU.