Защита Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве Дугиной, обжаловала ее заочный арест

Защита подозреваемой в убийстве Дугиной обжаловала заочный арест Вовк. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Адвокаты Натальи Вовк, гражданки Украины, которая обвиняется в убийстве дочери российского философа Александра Дугина Дарьи, подали апелляцию на ее заочный арест. Об этом в среду 9 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«В суд поступила апелляция на заочный арест Вовк», - сообщили в суде.

Напомним, 29-летняя Дарья Дугина, дочь российского публициста и философа Александра Дугина, погибла 20 августа в Подмосковье. В автомобиле Дугиной сработало взрывное устройство.

Российские правоохранительные органы раскрыли убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

ФСБ сообщила подробности слежки, минирования и убийства дочери Александра Дугина. Российскую журналистку убила гражданка Украины по заказу Киева. Она уже покинула Россию.

Подробности о расследовании убийства Дугиной здесь на KP.RU.

Гражданка Украины Вовк обвиняется в убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти. Она объявлена в международный розыск и заочно арестована.