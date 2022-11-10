Рогов: не менее 300 подготовленных в Великобритании бойцов ВСУ прибыли в Запорожье

Рогов рассказал о 300 украинских военных, прошедших подготовку в Великобритании. Фото: REUTERS

В Запорожье прибыли около 300 бойцов Вооруженных сил Украины, которые до этого прошли подготовку в Великобритании. Об этом заявил в среду 9 ноября Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

По словам Рогова, прибывшие после обучения в Великобритании украинские военнослужащие присоединились к группе, в которую входило более 450 бойцов сил специальных операций ВСУ.

«Они сейчас все время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного. <...> То есть как минимум уже 700 человек мы видим, подготовленных именно к штурму и к захвату атомной станции», - сказал Рогов в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее украинские военные не раз предпринимали попытки захватить Запорожскую АЭС. Так, в сентябре две диверсионные группы Украины предприняли попытку захвата Запорожской АЭС для срыва миссии МАГАТЭ. В октябре украинская армия пыталась высадить на катерах десант в Энергодаре для захвата ЗАЭС. В попытке высадки десанта участвовали около 30 катеров.

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