CNBC: Евросоюз выступил против инициативы США по закону о снижении инфляции

В ЕС выражают опасения по поводу закона Байдена о снижении инфляции. Фото: REUTERS

Инициированный президентом США Джо Байденом закон о снижении инфляции вызвал протесты в Евросоюзе. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По информации телеканала, 27 министров финансов стран ЕС обсудили этот закон и выразили опасение, что инициатива США нанесет ущерб европейским компаниям и экономике.

«Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать», - цитирует телеканал одного из чиновников на условиях анонимности.

В то же время аналогичные опасения американский закон вызывает у южнокорейских официальных лиц, уточняет телеканал.

Напомним, в августе 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией. Документ, составляющий 755 страниц, включает в себя налоговую реформу.

Также сообщалось, что администрация Байдена усилит контроль за соблюдением санкций в отношении России. В США хотят нацелиться на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые может использовать Москва.