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НовостиВ мире10 ноября 2022 3:37

В Ирландии спецназ в отеле ловил украинского беженца с арбалетом

Мужчина предстал перед судом за кражу велосипеда и незаконное владение арбалетом
Мария ПАВЛОВА
В Ирландии спецназ ловил украинского беженца, вооруженного арбалетом.

В Ирландии спецназ ловил украинского беженца, вооруженного арбалетом.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Ирландии попал под суд украинский беженец. Этому предшествовала операция спецназа, который пришлось привлекать, чтобы задержать украинца, вооруженного арбалетом. Инцидент произошел в отеле, где 65-летний Александр Погожий жил по специальной программе по размещению беженцев, пишет портал Donegallive.

В суде украинцу предъявили обвинение в незаконном владении арбалетом. Оружие не было зарегистрировано. Также Погожего обвинили в краже велосипеда.

Сообщается, что мужчину выпустили под залог, а судебное заседание перенесли.

Тем временем украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии. Они «выразили протест» против их размещения в металлических бытовках.

Почему украинские беженцы стали «новыми цыганами» Европы, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что украинские беженцы в Норвегии подумывают о проституции ради выживания.