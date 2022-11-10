REUTERS: Путин не приедет на саммит G20

Власти Индонезии сообщили, что президент России Путин не будет присутствовать на саммите G20 очно. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали в Индонезии. Об этом в четверг 10 ноября заявила в интервью агентству REUTERS официальный представитель министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.

По словам пресс-секретаря индонезийского министра, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Участие Лаврова в саммите G20 предполагается в онлайн-формате.

«Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально», - цитирует агентство индонезийскую чиновницу.

Ранее сообщалось, что администрации президента Индонезии готовятся к очному присутствию всех участников саммита G20, в том числе президента России Владимира Путина.

Также сообщалось, что секретарь МИД Индонезии Утама выразил надежду на участие Путина и Зеленского в саммите G20.

Напомним, США пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина на саммит G20.