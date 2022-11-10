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НовостиПолитика10 ноября 2022 3:51

REUTERS: Путин не приедет на саммит G20

Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров в онлайн-формате
Мария ПАВЛОВА
Власти Индонезии сообщили, что президент России Путин не будет присутствовать на саммите G20 очно.

Власти Индонезии сообщили, что президент России Путин не будет присутствовать на саммите G20 очно.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на саммите G20 на Бали в Индонезии. Об этом в четверг 10 ноября заявила в интервью агентству REUTERS официальный представитель министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.

По словам пресс-секретаря индонезийского министра, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Участие Лаврова в саммите G20 предполагается в онлайн-формате.

«Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально», - цитирует агентство индонезийскую чиновницу.

Ранее сообщалось, что администрации президента Индонезии готовятся к очному присутствию всех участников саммита G20, в том числе президента России Владимира Путина.

Также сообщалось, что секретарь МИД Индонезии Утама выразил надежду на участие Путина и Зеленского в саммите G20.

Напомним, США пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина на саммит G20.