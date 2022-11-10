Йенс Столтенберг: Эстония примет крупнейшие в мире учения НАТО по кибербезопасности Фото: REUTERS

В ноябре 2022 года в Эстонии состоится крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition, в которых примут участие более 40 стран и партнеров альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО также проводит регулярные учения, включая ведущие учения Cyber Coalition в Эстонии, которые пройдут позднее в этом месяце. Это крупнейшие подобные учения во всем мире. Более сорока членов и партнеров НАТО будут тренироваться в противодействии различным видам кибератак», - сообщил он.

Как сообщал сайт KP.RU, с 17 по 30 октября 2022 года военнослужащие стран НАТО проводили масштабные ядерные учения примерно в 1 тысяче километров от российских границ.

Кроме того, генсек североатлантического альянса Столтенберг ранее заявлял, что НАТО не устраивает возможное прекращение огня на Украине, если оно будет принято на условиях России.