Bloomberg: Запад демонстрирует слабость, вводя лимит цен на нефть из России

Западу необходимы поставки нефти из России Фото: REUTERS

Потолок цен на нефть из России демонстрирует слабость Запада, так как он зависим от ее энергоресурсов, об этом заявляет американское издание Bloomberg.

“К сожалению, предельная цена на нефть может быть воспринята скорее как признак слабости, чем как сигнал силы. Последнее бы означало полное прекращение отказа от покупки российской нефти. Ограничение цены сигнализирует о том, насколько Запад нуждается в ее поставках и на какие экономические и дипломатические ухищрения мы готовы пойти, чтобы ее получить”, — сообщается в статье.

Автор предостерегает, что при слишком низкой предельной цене, "черное золото из России вообще исчезнет с мировых рынков", что еще больше усугубит и без того серьезный спад в мировой экономике.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, страны «Большой семерки» намерены ввести потолок цен на нефть из России с 5 декабря 2022 года, при этом считают, что российская нефть должна стоить $60 за баррель.

При этом российские власти заявили, что Россия не будет поставлять нефть странам, поддержавшим введение лимита цен на российское топливо.