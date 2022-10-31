Путин заявил, что не определился с поездкой на саммит G20 Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пока не определился с поездкой на саммит "Большой двадцатки" (G20).

- Нет, пока эти решения не приняты, - ответил глава государства, комментируя соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана.

Ранее резидент РФ заявил о том, что допускает возможность своего личного участия в саммите G20, который состоится в Индонезии в ноябре нынешнего года. При этом он отметил, что представители России обязательно будут в очном режиме участвовать в работе саммита.

В случае, если Путин на полетит в Индонезию, возглавлять делегацию РФ будет другой человек, подчеркнул российский лидер, не став называть никаких конкретных имен.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября этого года.