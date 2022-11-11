Посол Антонов: Отказ Минторга США признавать экономику России рыночной противоречит логике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал противоречащим логике заявление администрации Соединенных Штатов о лишении России статуса страны с рыночной экономикой. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

При этом дипломат позитивно оценил решение Минфина США отменить финансовые ограничения в отношении диппредставительств РФ. Однако даже такие шаги с американской стороны не снимают с США "ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры".

- В этом же ряду - объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой, - заявил Антонов.

До этого в Министерстве торговли США заявили, что теперь Россию перестали считать в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. Предполагается, что такое решение позволит американской стороне использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка.