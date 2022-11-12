Шольц заявил, что не позволил критикам отговорить его от разговоров с Путиным Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что доводы критиков не смогли отговорить его от телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что все хотят, чтобы украинский конфликт завершился миром.

«Эта тема поднималась во время каждого разговора с президентом РФ. И я не позволил критикам отговорить меня от этих контактов», - заявил немецкий канцлер во время выступления на мероприятии RND.

Кроме того, Шольц напомнил о своем визите в Москву и встрече с Путиным, что произошло незадолго до начала специальной военной операции России на Украине. По словам канцлера ФРГ, эта поездка была важной в контексте происходящих событий, поскольку в ходе переговоров была затронута тема взаимоотношений Москвы и Киева.

Напомним, ранее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что Шольц собирается найти общий язык с Путиным, отметив, что для решения таких проблем решающее значение будет иметь дипломатия лидеров. Позже кабмин ФРГ опроверг это заявление