Руководитель ДТЭК заявил о более длительном отключении света в Киеве

В настоящее время ДТЭК ищет решение, чтобы избежать перегрузок в электросистеме Фото: REUTERS

В Киеве при условии такой же пропускной способности сети может увеличиться продолжительность отключения электроэнергии в связи с наступлением холодов, об этом заявил украинскому изданию BusinessUa исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«В среднем каждые 5-7 градусов понижение температуры воздуха дадут рост потребления на 10%. Если специалисты ДТЭК не успеют провести ремонты до похолодания и увеличить объемы подаваемой электроэнергии, то отключения станут более длительными, чем сейчас. Пока нельзя сказать, сколько это будет - шесть, семь часов или смогут уложиться в те же четыре часа», - сообщает Сахарук в интервью.

Он пояснил, что в настоящее время компания ищет решение, чтобы избежать перегрузок в электросистеме.

Кроме того, по мнению Сахарука, если компания НЭК «Укрэнерго» будет «увеличивать возможность электроэнергии, которая будет передаваться в Киев», то ДТЭК сможет снизить промежутки времени, в течение которых население остается без света.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в конце октября в Киеве и Киевской области начались веерные отключения электричества. Также сообщалось о повреждении около 40% энергоинфраструктуры Украины.