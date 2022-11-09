«Укрэнерго» предупредила о веерных отключениях электричества по всей Украине

По всей территории Украины пройдут веерные отключения электричества. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду 9 ноября по всей территории Украины начнутся веерные отключения электричества. Об этом сообщает компания «Укрэнерго».

Сообщается, что это будут не аварийные, а плановые отключения. Больше всего их придется на Киев и область, а также Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Кировоградскую области. Планируются также веерные отключения электроэнергии в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уничтожение трех объектов критической энергетической инфраструктуры Украины и попросил украинцев с утра четверга максимально сократить потребление электричества.

Еще в октябре Киеве сообщили о повреждении около 40% энергоинфраструктуры Украины. Об этом заявил глава центра исследования энергетики Александр Харченко.

Также сообщалось, что замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее объявил, что временные отключения электричества во всех регионах Украины произойдут в четверг, 20 октября 2022 года. Также Тимошенко объявил об ограничении использования уличного освещения в украинских городах с 20 октября.