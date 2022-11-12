По всей территории Украины объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

В Украине объявили воздушную тревогу на всей территории государства. Данные об это размещены на сайте с онлайн-картой украинского Минцифры. Продолжительность сигнала, согласно данным, составляет примерно 30 минут.

Областная и городская администрации Киева также проинформировали граждан о том, что в стране объявляется тревога. Об этом они оповестили в телеграм-канале. Аналогичным образом предупреждение направили областные центры через официальные информационные каналы.

Напомним, Воздушная тревога уже объявлялась 10 ноября в Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Вместе с тем Минобороны России доложили об атаке на командные пункты ВСУ. Четыре пункта управления ВСУ находились в населенных пунктах в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка Херсонской области, Жовтневое Николаевской области и Чернещина Харьковской области, а также 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236-ти районах.