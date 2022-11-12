В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сухумской, Харьковской и Днепропетровской областях Фото: REUTERS

Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях: Полтавской, Сухумской, Харьковской и Днепропетровской. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Минцифры Украины показывает на онлайн-карте, что помимо объявления в официальном источнике Полтавской администрации, параллельно объявили тревогу в трех соседних областях и подконтрольной Украинской стороне части ДНР.

Несколько ранее в Украине объявили воздушную тревогу на всей территории государства. Данные об это размещены на сайте с онлайн-картой украинского Минцифры. Продолжительность сигнала, согласно данным, составляет примерно 30 минут.

Тем временем "глава проукраинской военной администрации" Херсонской области Ярослав Янушевич заявил о введении комендантского часа в Херсоне с 17:00 до 8:00 от 12 ноября 2022 года.