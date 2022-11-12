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НовостиПолитика12 ноября 2022 19:01

Зеленский назвал бои в Донбассе "адом"

Президент Украины Зеленский уточнил, что на Донбассе ежедневно идут бои
Владимир РОМАНЕНКО
Зеленский назвал бои в Донбассе "адом"

Зеленский назвал бои в Донбассе "адом"

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил, что российские атаки на Донбассе "просто ад". По его словам, там ежедневно ведутся ожесточенные бои.

"…Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", - сказал Зеленский.

Несколько ранее сайт KP.RU писал, что власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях: Полтавской, Сухумской, Харьковской и Днепропетровской. Вместе с тем тревогу объявили на территории ДНР, которая пока остается подконтрольной Украине.

Совсем скоро в зону проведения специальной военной операции (СВО) в Украине будут организованы поставки современного российского вооружения, заявил экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам вопрос с поставками решится в ближайшие месяцы, что обеспечит победу российской стороне конфликта.