Зеленский назвал бои в Донбассе "адом" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил, что российские атаки на Донбассе "просто ад". По его словам, там ежедневно ведутся ожесточенные бои.

"…Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", - сказал Зеленский.

Несколько ранее сайт KP.RU писал, что власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях: Полтавской, Сухумской, Харьковской и Днепропетровской. Вместе с тем тревогу объявили на территории ДНР, которая пока остается подконтрольной Украине.

Совсем скоро в зону проведения специальной военной операции (СВО) в Украине будут организованы поставки современного российского вооружения, заявил экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам вопрос с поставками решится в ближайшие месяцы, что обеспечит победу российской стороне конфликта.