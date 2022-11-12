В США при столкновении бомбардировщика В-17 с легкомоторным самолётом погибли люди

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В Содеиненых Штатах в штате Техас во время проведения авиационного шоу Wings Over Dallas ("Крылья над Далласом") столкнулись два самолета. Об этом инциденте сообщает газета Daily Mail.

Отмечается, что столкновение бомбардировщика Boeing B-17 времен Второй мировой войны с легкомоторным самолётом P-63 произошло в воздухе на глазах у десятков очевидцев. Предварительно, в результате случившегося экипажи самолетов погибли.

Ранее сообщалось, что в небе над озером в северной части штата Айдахо (США) произошло столкновение двух небольших самолетов. В результате происшествия погибли восемь человек, среди которых есть и несовершеннолетние. После авиакатастрофы обломки воздушных судом упали в водоем и затонули.

А до этого сайт KP.RU писал, что под Карачи самолет с 91 пассажиром упал на жилые дома. Предполагается, что воздушное судно могло иметь проблемы с шасси.