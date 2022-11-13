В Раде спрогнозировали возможные сроки переговоров Москвы и Киева Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады Давид Арахамия считает, что новые переговоры между Киевом и Москвой могут состояться во второй половине 2023 года.

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", политик полагает, что процесс обсуждения ситуации будет запущен, "когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах".

- Честно, я считаю, что это (переговоры) будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в РФ, и в США, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в Америке, - заявил депутат.

Несколько дней назад украинский президент Владимир Зеленский заверил, что не высказывался об окончательном отказе Киева от переговоров с Россией. Он объяснил, что при определенных условиях подобный диалог будет возможен.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова напоминала, что власти РФ готовы к диалогу с Украиной, но с учетом складывающихся реалий. Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, отметила дипломат.