Власти Киева предложили жителям города переехать на зиму из-за проблем с энергетикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко предложил жителям украинской столицы переехать на зиму, указав на проблемы с энергетикой в городе.

«Скажу откровенно, что ситуация сложная. Если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать», - заявил депутат в телемарафоне на телеканале «Киев», отметив, что таким образом киевляне смогут сохранить тот уровень комфорта, к которому привыкли.

Напомним, в начале ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице без света остаются 450 тысяч квартир, отметив, что это в полтора раза больше, чем было ранее. Кроме того, градоначальник призвал всех жителей города «максимально экономить электроэнергию, потому что ситуация остается сложной», отметив, что стабилизационные отключения происходят, поскольку центральный узел энергосистемы в стране перегружен. Позже киевлян предупредили об аварийных отключениях электричества из-за дефицита мощности.