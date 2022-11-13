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НовостиПолитика13 ноября 2022 11:41

Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20

Главу МИД РФ встретили традиционными танцами в национальных костюмах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20

Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье, 13 ноября, прибыл на Бали, где он привет участие в саммите «Большой двадцатки», который состоится на следующе неделе, 15-15 ноября.

Главу российской внешнеполитического ведомства на Бали встретили традиционными танцами в национальных костюмах, а также игрой на барабанах.

В минувший четверг, 10 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», уточнив, что Россию на саммите представит глава Министерства иностранных дел РФ.

Напомним, накануне глава российского внешнеполитического ведомства посетил другой саммит Восточноазиатский саммит (ВАС) в Камбоджи. Как писал сайт KP.RU, выступление министра иностранных дел РФ на саммите ВАС слушала американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом.