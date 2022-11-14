Шольц выразил сожаление по поводу решения Путина не участвовать в саммите G20 на Бали

Шольц выразил сожаление, что Путин не приедет на саммит "Большой двадцатки" на Бали. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил сожаление по поводу того, что президент России Владимир Путин не приедет на саммит «Большой двадцадки» на Бали. Об этом пишет агентство DPA.

«Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20», — цитирует агентство заявление Шольца, сделанное им во время рабочего визита в столицу Вьетнама Ханой.

Шольц отметил, что лидеры многих стран-участниц саммита предполагали задать российскому президенту ряд вопросов и высказать критические замечания.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял решение не присутствовать на саммите G20 на Бали в Индонезии, Россию будет представлять глава МИД.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье, 13 ноября, прибыл на Бали, где он примет участие в саммите «Большой двадцатки».

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует присутствовать на саммите G20 в онлайн-формате.