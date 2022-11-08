Зеленский планирует присутствовать на саммите G20 Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении принять участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали, Индонезия, который пройдет 15-16 ноября 2022 года. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. По словам представителя, скорее всего речь идет об онлайн-формате. "В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", - заявил Никифоров.

При этом Индонезия надеется, что президент России Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский смогут лично присутствовать на саммите G20 на Бали. Хотя глава Индонезии Джоко Видодо выразил сомнение в том, что лидер российского государства Путин приедет на саммит «Большой двадцатки» (G20).

В Кремле же пообещали проинформировать об участии Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки", когда придет время.