Запад опасается, что поставляемое Украине оружие может быть использовано против него

На Западе опасаются, что поставляемое Украине оружие может попасть "не в те руки". Фото: REUTERS

Западные страны, поставляющие Украине оружие, обеспокоены его дальнейшей судьбой и допускают, что современные вооружения могут оказаться «не в тех руках». Об этом пишет британское издание Telegraph.

«Опасения по поводу того, где может оказаться предоставленное Украине оружие превратили задачу вооружения киевских сил в деликатный вопрос», - считает обозреватель Кон Кафлин.

Автор пишет, что Запад не хочет, чтобы в будущем поставляемое сейчас Украине оружие было использовано против его военных или гражданских лиц.

Тем временем Национальное бюро расследований Финляндии заявило, что оружие, которое отправляли страны Запада, в том числе, и сама Финляндия, в качестве помощи Украине, попало в руки организованной преступности. И не на Украине, а в самой Финляндии. При этом, до Украины оно все-таки дошло, но было там разворовано, перекуплено и его вернули местным преступникам. Финская полиция смогла отследить его.

Также сообщалось, что в Крыму ФСБ накрыла незаконный канал поставки боевого огнестрельного оружия и боеприпасов с территории Украины.

О том, как Украина продает западное оружие России по цене лома, читайте здесь на KP.RU.