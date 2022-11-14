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НовостиПолитика14 ноября 2022 3:42

Германия испугалась потери суверенитета из-за закупок вооружений у США

Немцы считают проблемой ставку министра обороны Ламбрехт на закупку зарубежного оружия для немецкой армии
Мария ПАВЛОВА
В Германии опасаются потери суверенитета из-за поставок американского оружия.

В Германии опасаются потери суверенитета из-за поставок американского оружия.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия озаботилась сохранением своего суверенитета на фоне расширяющихся закупок вооружений у США. Об этом пишет издание WirtschaftsWoche.

Авторы журнала Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс допускают, что такая тактика может отдать Германию «полностью в руки американцев».

Также издание приводит мнение представителя немецкой оборонной компании Герадо Валле, который предположил, что ФРГ может потерять «важные ключевые технологии» и лишиться автономии и суверенитета в вопросах вооружений.

Речь идет о решении главы минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт закупать зарубежные вооружения для возвращения боеспособности немецкой армии.

Тем временем западные страны, поставляющие Украине оружие, обеспокоены его дальнейшей судьбой и допускают, что современные вооружения могут оказаться «не в тех руках».

Ранее Национальное бюро расследований Финляндии заявило, что оружие, которое отправляли страны Запада, в том числе, и сама Финляндия, в качестве помощи Украине, попало в руки организованной преступности. И не на Украине, а в самой Финляндии. При этом, до Украины оно все-таки дошло, но было там разворовано, перекуплено и его вернули местным преступникам. Финская полиция смогла отследить его.