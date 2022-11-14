Россия запретила въезд актеру Джиму Керри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России внесли в черный список 100 граждан Канады, в том числе актера Джима Керри, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж.Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады», – сказано на сайте ведомства.

Помимо Керри, в черный список включены высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты «пробандеровских» организаций, медиа- и финансовых структур. Как заявили в МИД России, все они непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Канада расширила санкционный список в отношении России, внеся в него 23 физическеих лица.