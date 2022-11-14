Небензя назвал «юридически ничтожным» украинский проект о репарациях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект Запада о взимании репараций с России в пользу Украины, который пытаются создать через Генеральную Ассамблею ООН, является юридическим ничтожным, считает постоянный представитель РФ во всемирной организации Василий Небензя.

«Ущербность этой инициативы очевидна. С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права», – заявил дипломат на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как писал сайт KP.RU,в октябре министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что власти России должны выплатить Украине репарации за нанесенный ущерб в ходе военной спецоперации.

Напомним, в сентябре президент Польши Анджей Дуда поддержал идею потребовать от России репарации за Вторую мировую войну.