РИА: ВСУ не выпускают людей из Херсона Фото: REUTERS

Представители ВСУ не выпускают жителей Херсона за пределы города. Об этом РИА Новости сообщила жительница города Алёшки, расположенном на левом берегу Днепра. Агентство уточняет, что женщина пришла к причалу, чтобы встретить приплывающих родственников.

"Утром одна лодка пришла с людьми, а баркас, говорят, не выпустили", — сказала жительница Херсонской области.

В город Алёшки на левом берегу Днепра переправляли на речных судах людей, желавших покинуть Херсон.

Напомним, 12 ноября 2022 года "глава проукраинской военной администрации" Херсонской области Ярослав Янушевич заявил о введении комендантского часа в Херсоне с 17:00 до 8:00 от 12 ноября 2022 года. Он также уточнил, что въезд и выезд на территорию города будет ограничен до распоряжения военной администрации Украины.

Сегодня, 14 ноября 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что Киев готов к миру, "миру для страны".