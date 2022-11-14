Зеленский заявил о готовности к миру во время визита в Херсон Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что Киев готов к миру, "миру для страны". Об этом сообщает издание Reuters, которое передает слова украинского лидера с площади напротив администрации города.

"Мы готовы к миру, миру для нашей страны", - приводит агентство слова Зеленского.

Ранее сайт KP.RU писал о визите президента Украины в Херсон.

Напомним, еще 8 ноября 2022 года Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией и заявил о готовности к диалогу. Среди них лидер Украины выделили обеспечение территориальной целостности его страны, а также возмещение убытков, понесенных в связи с конфликтом.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что со стороны России нет никаких предварительных условий начала мирных переговоров. По его словам, достаточно лишь "доброй воли Украины".

А сегодня, 14 ноября 2022 года, замглавы МИД РФ Александр Грушко считает "неприемлемыми" для России предварительные условия переговоров, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, в примирительном диалоге нужно учитывать ситуацию "на земле".