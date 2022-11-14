На спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию о создании реестра причиненного Украине ущерба Фото: REUTERS

Участники специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняли резолюцию о создании реестра ущерба, причиненного Россией в рамках спецоперации Украине.

За резолюцию проголосовали 94 страны, 14 высказались против, еще 73 воздержались. В резолюции также говорится о необходимости создания механизма для возмещения убытков Киеву со стороны Москвы.

Как писал сайт KP.RU,в октябре министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что власти России должны выплатить Украине репарации за нанесенный ущерб в ходе военной спецоперации.

Тем временем постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что проект Запада о взимании репараций с РФ в пользу Украины, который пытаются создать через Генеральную Ассамблею ООН, является юридическим ничтожным.

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