МАГАТЭ направит миссии в Чернобыль и на несколько украинских АЭС

Директор МАГАТЭ Гросси анонсировал отправку миссий агентства на действующие украинские АЭС. Фото: REUTERS

Миссии экспертов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергетике) направятся в ближайшее время в район Чернобыльской АЭС и на действующие украинские атомные электростанции. Речь идет о Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, сказано в заявлении, опубликованном в понедельник 14 ноября на официальном сайте организации.

«Международное агентство по атомной энергии в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на три действующие атомные электростанции на Украине, а также на Чернобыльскую АЭС», - цитирует пресс-служба организации заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Сообщается, что миссии будут направлены на АЭС по просьбе украинского правительства.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ не обнаружило признаков готовящейся провокации с «грязной бомбой» на Украине. Инспекции были проведены на трех украинских объектах.

Тем временем российские власти всерьез рассматривают возможность допуска масштабной официальной миссии МАГАТЭ на все расположенные в Севастополе ядерные объекты РФ.