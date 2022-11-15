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НовостиОбщество14 ноября 2022 21:42

МАГАТЭ направит миссии в Чернобыль и на несколько украинских АЭС

Об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси
Мария ПАВЛОВА
Директор МАГАТЭ Гросси анонсировал отправку миссий агентства на действующие украинские АЭС.

Директор МАГАТЭ Гросси анонсировал отправку миссий агентства на действующие украинские АЭС.

Фото: REUTERS

Миссии экспертов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергетике) направятся в ближайшее время в район Чернобыльской АЭС и на действующие украинские атомные электростанции. Речь идет о Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, сказано в заявлении, опубликованном в понедельник 14 ноября на официальном сайте организации.

«Международное агентство по атомной энергии в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на три действующие атомные электростанции на Украине, а также на Чернобыльскую АЭС», - цитирует пресс-служба организации заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Сообщается, что миссии будут направлены на АЭС по просьбе украинского правительства.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ не обнаружило признаков готовящейся провокации с «грязной бомбой» на Украине. Инспекции были проведены на трех украинских объектах.

Тем временем российские власти всерьез рассматривают возможность допуска масштабной официальной миссии МАГАТЭ на все расположенные в Севастополе ядерные объекты РФ.