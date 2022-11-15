Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на $520 млн для восполнения запасов РСЗО

Пентагон вынужден закупать оружие для восстановления запасов после поставок вооружений Украине. Фото: REUTERS

Армия США восполняет запасы РСЗО, закупая вооружения взамен поставленных на Украину. Об том сказано в заявлении Пентагона, опубликованном в понедельник 14 ноября.

Сообщается, что планируется закупить реактивные системы залпового огня на сумму в $520 млн для восполнения запасов РСЗО взамен отправленных Украине.

«Армия США заключила 21 октября и 2 ноября несколько контрактов на сумму $520 млн с Lockheed на поставки РСЗО для восполнения арсенала взамен отправленных Украине из запасов министерства обороны», - цитирует ТАСС заявление Пентагона.

Ранее сообщалось, что западные страны, поставляющие Украине оружие, обеспокоены его дальнейшей судьбой и допускают, что современные вооружения могут оказаться «не в тех руках».

Тем временем украинские войска 14 ноября повторно обстреляли город Торез, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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