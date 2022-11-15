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НовостиВ мире14 ноября 2022 22:00

Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на $520 млн для восполнения запасов РСЗО

Вооружения будут закуплены вместо отправленных на Украину
Мария ПАВЛОВА
Пентагон вынужден закупать оружие для восстановления запасов после поставок вооружений Украине.

Пентагон вынужден закупать оружие для восстановления запасов после поставок вооружений Украине.

Фото: REUTERS

Армия США восполняет запасы РСЗО, закупая вооружения взамен поставленных на Украину. Об том сказано в заявлении Пентагона, опубликованном в понедельник 14 ноября.

Сообщается, что планируется закупить реактивные системы залпового огня на сумму в $520 млн для восполнения запасов РСЗО взамен отправленных Украине.

«Армия США заключила 21 октября и 2 ноября несколько контрактов на сумму $520 млн с Lockheed на поставки РСЗО для восполнения арсенала взамен отправленных Украине из запасов министерства обороны», - цитирует ТАСС заявление Пентагона.

Ранее сообщалось, что западные страны, поставляющие Украине оружие, обеспокоены его дальнейшей судьбой и допускают, что современные вооружения могут оказаться «не в тех руках».

Тем временем украинские войска 14 ноября повторно обстреляли город Торез, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 ноября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.