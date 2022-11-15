Politico: заявления Пентагона о возможности переговоров между Москвой и Киевом разозлили украинских чиновников

После заявлений американского военного чиновника Марка Милли о возможности переговоров между Москвой и Киевом украинские чиновники выразили возмущение. Фото: REUTERS

Украинские чиновники высказывают возмущение по поводу заявлений председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о возможности начала переговоров между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта.

Марк Милли заявил, что стороны украинского конфликта должны «обратиться к другим средствам», так как однозначной победы на поле боя, скорее всего, достигнуть не удастся. Также Милли допустил, что грядущая зима может подтолкнуть Россию и Украину к началу переговоров. Об этом Марк Милли сказал, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, пишет издание Politico.

По информации издания, после того, как украинские власти высказали возмущение по поводу заявлений Милли, американские чиновники пытаются заверить Киев, что Вашингтон не намерен препятствовать достижению Украиной поставленных целей и не ожидает, что переговоры состоятся в ближайшем будущем.

Ранее помощник американского президента Джо Байдена Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему подумать о «реалистичных» позициях на переговорах с Москвой по урегулированию ситуации на Украине, в частности, признать вхождение Крыма в состав России.

Тем временем экс-сотрудник Пентагона раскрыл настоящий план Вашингтона: призыв США к переговорам с Россией лишь «дымовая завеса».

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