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НовостиПолитика15 ноября 2022 3:26

Военный обозреватель Ларсон заявил, что США истощают свой арсенал из-за военных поставок на Украину

Эксперт допускает «колоссальные последствия» нехватки боеприпасов
Мария ПАВЛОВА
Военный обозреватель предупредил о возможных катастрофических последствиях нехватки вооружений в США.

Военный обозреватель предупредил о возможных катастрофических последствиях нехватки вооружений в США.

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты истощают свой военный арсенал из-за поставок вооружений на Украину, что может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет военный обозреватель Калеб Ларсон в статье для издания Newsweek.

Эксперт приводит параллели со «снарядным кризисом» в Великобритании во время Первой мировой войны, который привел к катастрофическому поражению британцев и к смене правительства в Соединенном Королевстве. Также обозреватель вспоминает ситуацию с нехваткой высокоточных управляемых боеприпасов у ВВС США в 2016 году.

В качестве решения проблемы Ларсон предалагает «снять с мирных рельсов» американскую промышленную базу.

Напомним, Пентагон заключил контракты с Lockheed Martin на $520 млн для восполнения запасов РСЗО. Вооружения будут закуплены вместо отправленных на Украину.

Ранее сообщалось, что США собирается модифицировать беспилотники Gray Eagle для передачи их Украине. В беспилотники предполагается ввести исправления, которые сделают их возможную потерю «менее опасной».