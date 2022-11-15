Си Цзиньпин и Макрон призвали к прекращению огня на Украине и возобновлению мирных переговоров

Макрон и Си Цзиньпин призвали прекратить огонь на Украине и возобновить переговоры. Фото: REUTERS

Франция и Китай призвали к прекращению огня на Украине и возобновлению переговоров по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем. Об этом заявили лидеры этих стран во вторник 15 ноября во время саммита G20, проходящего на индонезийском острове Бали.

Китайское Центральное телевидение передает, что лидер КНР Си Цзиньпин призвал прекратить огонь и возобновить мирные переговоры, отметив, что Китай будет содействовать урегулированию украинского кризиса «собственными методами», а президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности содействовать «мирному глобальному развитию».

Тем временем украинские чиновники высказывают возмущение по поводу заявлений председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о возможности начала переговоров между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта.

Напомним, на саммите G20 Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, который прибыли на Бали в воскресенье 13 ноября. Подробности.