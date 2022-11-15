Yeni Safak: Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле училась в разведшколе с американскими военными

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле училась в разведшколе с американскими военными Фото: REUTERS

Подозреваемая в совершении теракта в Стамбуле обучалась в разведывательной школе Рабочей партии Курдистана (РПК), в которой преподавали военные из Соединенных Штатов, сообщают турецкие СМИ.

По информации газеты Yeni Safak, женщина призналась в связях с сирийским филиалом РПК во время допроса. Она в частности рассказала, что прошла обучение в так называемой разведшколе РПК в Айн аль-Арабе (Кобани, Сирия). Там, по ее словам, давали уроки американские солдаты.

Кроме того, подозреваемая рассказала о контактах с доверенным лицом главы организации PKK/YPG/SDG в Айн-аль-Арабе, дававшим ей инструкции. Полиция выяснила, что женщина въехала в Турцию незаконно через Африн-Адлиб и передвигалась по Стамбулу с членом организации, чтобы пара не вызывала подозрений.

Напомним, 13 ноября власти Стамбула сообщили о гибели четырех человек при взрыве в центре города. Силовики Турции называют произошедшее терактом.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число жертв взрыва в Стамбуле выросло до шести, а число пострадавших до 53 человек.