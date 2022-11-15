Лавров заявил, что спецоперация России на Украине была спровоцирована Западом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская военная спецоперация на Украине была спровоцирована действиями Соединенных Штатов и их союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«США и всех их союзники, что касается украинской тематики, отметились агрессивно, обвинив Россию в как они сказали неспровоцированной агрессии. Чем чаще они это говорят, тем больше понятно, что она была спровоцированной. На границах России создавались угрозы», – сказал он на пресс-конфереции.

Напомним, 8 ноября 2022 года Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией и заявил о готовности к диалогу. Среди них лидер Украины выделили обеспечение территориальной целостности его страны, а также возмещение убытков, понесенных в связи с конфликтом.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что со стороны России нет никаких предварительных условий начала мирных переговоров. По его словам, достаточно лишь доброй воли Украины.