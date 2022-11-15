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НовостиПолитика15 ноября 2022 9:48

Лавров заявил, что спецоперация России на Украине была спровоцирована Западом

На границах России создавались угрозы, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров заявил, что спецоперация России на Украине была спровоцирована Западом

Лавров заявил, что спецоперация России на Украине была спровоцирована Западом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская военная спецоперация на Украине была спровоцирована действиями Соединенных Штатов и их союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«США и всех их союзники, что касается украинской тематики, отметились агрессивно, обвинив Россию в как они сказали неспровоцированной агрессии. Чем чаще они это говорят, тем больше понятно, что она была спровоцированной. На границах России создавались угрозы», – сказал он на пресс-конфереции.

Напомним, 8 ноября 2022 года Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией и заявил о готовности к диалогу. Среди них лидер Украины выделили обеспечение территориальной целостности его страны, а также возмещение убытков, понесенных в связи с конфликтом.

В этот же день замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что со стороны России нет никаких предварительных условий начала мирных переговоров. По его словам, достаточно лишь доброй воли Украины.