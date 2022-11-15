В Вене экоактивисты облили черной жидкостью картину Густава Климта "Смерть и жизнь". Фото: скрин видео

В Вене в Музее Леопольда экоактивисты "Последнее поколение" облили черной жидкостью картину австрийского художника Густава Климта "Смерть и жизнь". Также один из участников акции приклеил свою руку к картине.

В результате случившегося пострадали рама картины, пол и стена музея. Что же касается самого произведения, то оно было под специальным защитным стеклом.

Сейчас в музей прибыли сотрудники полиции. По с ловам директора учреждения культуры, сама картина не повреждена.

Неделей ранее экоактивисты движения "Последнее поколение" облили овощным супом картину Винсента Ван Гога "Сеятель" в римском музее Бонапарта, где сейчас проходит выставка работ знаменитого голландского художника. К счастью, произведение находилось под защитным стеклом.

До этого сообщалось, что активисты из протестной природоохранной группы Letzte Generation облили в музее "Барберини" в Потсдаме картину французского художника Клода Моне из серии "Стога" густой желтой жидкостью, предположительно, картофельным пюре.