Экоактивисты облили овощным супом картину Ван Гога "Сеятель" в римском музее Палаццо Бонапарте

Экоактивисты движения «Последнее поколение» облили овощным супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Бонапарта, где сейчас проходит выставка работ знаменитого голландского художника.

Как передает агентство ANSA, произведение находится под защитным стеклом.

Напомним, в прошлом месяце, 14 октября, от рук экоактивистов пострадала другая работа Винсента Ван Гога. Две девушки из движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом знаменитую картину «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. В конце июля 2022 года несколько экологических активистов приклеили себя к картине Сандро Боттичелли «Весна» во флорентийской Галерее Уффици, а в начале того же месяца двое активистов Just Stop Oil в Манчестерской художественной галерее приклеили себя к раме пейзажа с видом на Темзу Уильяма Тернера.

Как писал сайт KP.RU, министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявил о намерении предоставить полиции больше полномочий для борьбы с «разрушительными» протестами экоактивистов.