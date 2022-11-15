Генсек НАТО заявил о десятках тысяч подготовленных военных из Украины Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддерживает развертывание тренировочной миссии ЕС для украинских военных, отметив, что НАТО уже подготовило десятки тысяч военнослужащих Украины, об этом он заявил перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.

«Я поддерживаю сотрудничество в различных форматах, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей Украине. Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО, что позволило Украине противостоять...», - сообщил Столтенберг.

Как сообщал сайт KP.RU, в октябре 2022 года главы МИД ЕС утвердили шестой транш военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов евро. Также в заявлении еврочиновников шла речь об организации тренировочной миссии для украинских солдат на территории Евросоюза.

Венгрия стала единственной страной ЕС, которая отказалась подготавливать украинских солдат и финансировать миссию.