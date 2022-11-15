Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, работают системы ПВО Фото: REUTERS

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве 15 ноября. По предварительным данным, работают системы ПВО.

- В Киеве прозвучали звуки взрывов, сообщают корреспонденты издания "Суспильне" ("Общественное"). В городе и области - воздушная тревога, - сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

Также сегодня сообщалось, что сигналы воздушной тревоги были слышны в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Накануне сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Одесской, Николаевской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, уже несколько недель, украинские власти и украинские СМИ почти каждый день сообщают, что воздушная тревога звучит по всей Украине, в том числе и в Киеве. Как писал сайт KP.RU, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься с 10 октября этого года.