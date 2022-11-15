Премьер Польши Моравецкий созвал совещание Комитета правительства по безопасности и обороне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Также отмечается, что пока причины срочной встречи не раскрываются, но она может быть связана с сегодняшним массированным ракетным ударом по Украине.

Незадолго до этого польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши. Как уточнила радиостанция ZET, ракеты упали на границе с Украиной в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате случившегося погибли два человека.

Позже Минобороны России официально опровергло сообщение о том, что якобы "российские" ракеты упали на территории Польши.

- Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, - говорится в заявлении военного ведомства.

Напомним, 15 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и работавших системах ПВО. Также сегодня взрывы произошли в Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Одесской областях, в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. После этого, вслед за Киевом, экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины.